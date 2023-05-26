Запрещенные «Заячьи уши», «Зуб акулы» и «Белое перо» нашли на прилавках в Ростове-на-Дону

Речь идет о семенах культур, которые состоят в Государственном реестре Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ростове-на-Дону после жалобы местного жителя в торговых точках нашли 16 видов семян, которые не должны были находиться в обороте. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о сортах культур, не состоящих в Государственном реестре селекционных достижений и, соответственно, запрещенных к использованию.

- На прилавках в том числе нашли семена арбуза «Сверхранний», «Русский деликатес», «Алый сахар», лука-батуна «Белое перо», моркови «Сахарный гигант», «Санькина любовь», редиса «Окрошечный», дайкона «Зуб акулы», «Самурай», томата «Пузата Хата», «Чудо рынка», «Черная принцесса», «Лось», «Большое сердце», «Заячьи уши». Всего порядка 160 наименований, - говорится в сообщении.

После этого в адрес собственников семян направили предостережения с требованием не повторять подобных нарушений.

По данным Россельхознадзора, всего с начала 2023 года у продавцов обнаружили около 300 сортов запрещенных овощных, плодовых и зерновых культур.

Добавим, в Государственном реестре селекционных достижений сейчас находятся 27 тысяч сортов различных растений. Из них порядка 9 тысяч охраняются патентом и имеют особые условия их использования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Роспотребнадзоре сообщили, что жители Ростова получают качественную питьевую воду

Вывод о состоянии ресурса сделали после проверки отобранных проб (подробности)