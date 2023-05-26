Первые слушания по делу участников «Азова»* в Ростове-на-Дону назначили на 6 июня

Ранее подозреваемым предъявили обвинения по статьям УК ДНР
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове-на-Дону определили дату слушаний по делу 24 участников запрещенного в России террористического батальона «Азов»*. Об этом изданию ТАСС сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
- Заседание состоится 6 июня в 12 часов по московскому времени, - прокомментировали в инстанции.
Известно, что подозреваемым ранее инкриминировали статьи Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики. Задержанным в зависимости от роли и степени участия были предъявлены обвинения: в действиях, направленных на насильственный захват власти, в организации запрещенного формирования, а также в участии в составе формирования.
батальон Азов* - запрещен в России и признан террористической организацией.
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