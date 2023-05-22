В суд Ростова поступили дела в отношении участников «Азова»* и группировки «Медведи SS»*

Уголовные дела рассмотрят в Южном окружном военном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд рассмотрит уголовные дела в отношении участников запрещенных в России батальона «Азов»* и неонацистской группы «Медведи SS»*. Об этом ранее сообщили на сайте РИА Новости.

Ситуацию в пресс-службе суда также прокомментировали журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

- Действительно, материалы поступили и сейчас находятся на ознакомлении у судьи, - прокомментировали в инстанции.

По данным электронной картотеки, в составе первой группы подозреваемых числятся 24 человека. Им предъявили обвинения по статьям: «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» (ст. 278 УК РФ), «Организация и участие в деятельности террористической организации» (ст. 205.5 УК РФ) и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» (ст. 205.3 УК РФ).

Во второй группе 9 человек, это участники диверсионной штурмовой группы. Их будут судить по статьям: «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» (ст. 278 УК РФ), «Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом» (ч. 2 ст. 208 УК РФ) и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» (ст. 205.3 УК РФ).

«Азов»* и «Медведи SS»* - экстремистские формирования, запрещенные в России

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