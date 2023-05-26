Жителя Ростовской области будут судить за посредничество при передаче взятки чиновнику

Уголовное дело уже передали в суд
Фото: Артем КИЛЬКИН
Жителя Ростовской области заподозрили в посредничестве при передаче взятки. Теперь это дело рассмотрит суд, рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета России по донскому региону.
- В отношении 55-летнего мужчины завели дело по части 3 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в крупном размере»). К этому моменту следователи уже направили все доказательства в суд, - рассказали в СК.
Также в ведомстве добавили, что «для обеспечения исполнения приговора» на недвижимое имущество обвиняемого был наложен арест на общую сумму более 3 млн рублей.
По данным следствия, в октябре 2022 года в одном из ресторанов Таганрога подозреваемого поймали с поличным при передаче 500 тысяч рублей. Предположительно, мужчина доставил деньги от местного жителя председателю комитета по архитектуре и градостроительству - главному архитектору города.
Известно, что это уголовное дело для задержанного не первое. Ранее его осудили по двум эпизодам статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).
Добавим, по делу о взятке в суд также отправили материалы в отношении главного архитектора Таганрога. Приговор специалисту еще не вынесли.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове-на-Дону оператора связи наказали из-за звонка телефонных мошенников
Приговор вынесли по административной статье (подробности)