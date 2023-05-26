Жителя Ростовской области будут судить за посредничество при передаче взятки чиновнику

Уголовное дело уже передали в суд Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителя Ростовской области заподозрили в посредничестве при передаче взятки. Теперь это дело рассмотрит суд, рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета России по донскому региону.

- В отношении 55-летнего мужчины завели дело по части 3 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в крупном размере»). К этому моменту следователи уже направили все доказательства в суд, - рассказали в СК.

Также в ведомстве добавили, что «для обеспечения исполнения приговора» на недвижимое имущество обвиняемого был наложен арест на общую сумму более 3 млн рублей.

По данным следствия, в октябре 2022 года в одном из ресторанов Таганрога подозреваемого поймали с поличным при передаче 500 тысяч рублей. Предположительно, мужчина доставил деньги от местного жителя председателю комитета по архитектуре и градостроительству - главному архитектору города.

Известно, что это уголовное дело для задержанного не первое. Ранее его осудили по двум эпизодам статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

Добавим, по делу о взятке в суд также отправили материалы в отношении главного архитектора Таганрога. Приговор специалисту еще не вынесли.

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