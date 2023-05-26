В Ростове-на-Дону оператора связи наказали из-за звонка телефонных мошенников

Оператор связи вовремя не заблокировал звонок с подменного номера Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону из-за звонка телефонных мошенников на 300 тысяч рублей оштрафовали оператора связи, сообщает областная прокуратура.

Как уточнили в ведомстве, оператор связи вовремя не заблокировал звонок с подменного номера. Преступники воспользовались этим недосмотром и обманули одного из абонентов на 280 тысяч рублей.

- Мер к блокировке не приняли. Было возбуждено административное дело по части 2 статьи 13.2.1 КоАП РФ («Неисполнение обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть связи в случаях, предусмотренных законодательством России»), - прокомментировали в прокуратуре.

Добавим, ранее в Ростовской области осудили бывшую сотрудницу call-центра, которую поймали на торговле данными абонентов сотовой связи.

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