На Гребном канале в Ростове за 24 млн рублей отремонтировали футбольный стадион

На Гребном канале в Ростове появилось еще одно футбольное поле. Источник: телеграм-канал Алексея Логвиненко
На Гребном канале в Ростове появилось еще одно футбольное поле. Оно будут активно использоваться как для соревнований, так и для тренировок. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава администрации города Алексей Логвиненко.
- В этом году спортивная инфраструктура Ростова пополнилась еще одним значимым объектом, - отметил Алексей Валентинович. - На Гребном канале «Дон» отремонтировали и сдали в эксплуатацию футбольный стадион с искусственным покрытием и трибунами.
По словам сити-менеджера, на ремонт ушло 24 миллиона рублей.
Стадион уже задействован. На нем идут тренировки. А 1 июня, в День защиты детей, здесь состоится соревнование для футболистов 7 и 8 лет. В турнире примут участие не меньше, чем 16 команд.
Отметим, что теперь на Гребном канале есть уже два футбольных поля.
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