В Ростовской области на пастбищах нашли личинки опасной мароккской саранчи

Количество саранчи пока ниже уровня экономического порога вредоносности Фото: Наталья НЕШУМОВА

В Ремонтненском районе Ростовской области на пастбищах нашли личинки опасного вредителя - мароккской саранчи. Уже к середине июня молодые насекомые смогут летать, и начнут угрожать также другим территориям региона, предупредили в пресс-службе филиала ФГБУ «Россельхозцентр».

- Хозяйствам нужно организовать мониторинг численности в границах Ремонтненского, Заветинского, Орловского, Пролетарского, Сальского, Песчанокопского, Зимовниковского и Дубовского районов. Это мера профилактики поможет в борьбе с саранчой, - пояснили специалисты.

При этом на сайте регионального «Россельхозцентра» отмечается, что средняя численность личинок в Ремонтненском районе составила 1 экземпляр на квадратный метр. Это пока ниже уровня экономического порога вредоносности. Для указанного вида он составляет 2 экземпляра на квадратный метр.

- В борьбе с саранчовыми также эффективны обработки. Их нужно проводить ранним утром или вечером, когда температура воздуха снижена и вредители находятся в состоянии пониженной активности, - порекомендовали владельцам хозяйств.

Напомним, мароккская саранча обычно наносит урон пшенице, кукурузе, гороху, свекле, клеверу, картофелю, бахчевым, овощным культурам и многолетним растениям.

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