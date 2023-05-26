Заработать летом смогут 15 тысяч подростков в Ростовской области

Как правило, летом работу находят 70% мальчишек и девчонок. Фото: Мария ЛЕНЦ

15 тысяч мальчишек и девчонок в Ростовской области смогут найти работу и заработать на летних каникулах. Для этого в регионе созданы все необходимые условия. Об этом сообщается на сайте правительства области.

- Консультанты центра занятости населения помогут детям подобрать место работы с учетом личных предпочтений, - отметил замгубернатора Ростовской области Андрей Пучков. - Благодаря этому школьники сделают первые профессиональные шаги и получат опыт работы в трудовом коллективе.

В центр занятости ребятам нужно обращаться через единую цифровую платформу «Работа России». Им смогут легко подобрать работу в парках и возле школ. Нередко подростки выбирают работу курьеров. А еще школьники подрабатывают помощниками в музеях и библиотеках. На селе ребята участвуют в прополке и уборке урожая.

Как правило, летом трудятся 70% мальчишек и девчонок. Работает детвора на особых условиях. Они закреплены законодательством. Например, детская зарплата не может быть ниже МРОТ. В Ростовской области он составляет 16 242 рубля.

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