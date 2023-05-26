В Ростове Западный уже накрыл сильный дождь с градом

Град, падающий на улицы Ростова, достигает размеров 10-рублевой монеты. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Западную часть Ростова уже накрыл сильный дождь с градом, из-за чего глава администрации города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале призвал горожан быть осторожными.

— Синоптики прогнозируют сильные дожди ближайшие дни. Призываю горожан быть осторожными, — отметил Алексей Валентинович.

Читатели из Советского района города сообщают, что также на улице сильны ветер, начали сверкать молнии. На Военведе и Северном, по сообщению местных жителей, град падает размером с 10-рублевую монету. При этом в центре и Александровке пока дождя и ветра нет. Но небо заволокло свинцовыми тучами, а в воздухе пахнет грозой.

Напомним, вчера, 25 мая, из-за обильных осадков центральные улицы Ростова залило водой и они стали труднопроходимые. Людям приходилось переходить бурные потоки, погружаясь в воду по колено.

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