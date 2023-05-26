Днем 26 мая из-за града и дождя в Ростове начали собираться дорожные заторы

Заторы наблюдаются в разных районах Ростова-на-Дону. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

После начала непогоды, днем 26 мая, в Ростове-на-Дону начали сразу же собраться пробки. В 15:30 сервис «Яндекс. Карты» оценивает дорожную ситуацию уже в 7 баллов.

Заторы наблюдаются на Красноармейской, Буденновском, Стадионной, Курской, на Змиевском проезде, Доватора, Мадояна, Фурмановской, Вавилова, 56-й Армии, Особенной, Королева и Михаила Нагибина.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», осадки сейчас идут в разных районах донской столицы. Известно, что на Северном выпал крупный град. Сити-менеджер Алексей Логвиненко попросил жителей и гостей города быть крайне осторожными во время разгула стихии и, по возможности, не выходить на улицу.

Добавим, 27 и 28 мая в Ростовской области также ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром.

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