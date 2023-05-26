Родственники увиделись с участниками СВО благодаря телемосту в Ростове

Видеовстречу организовали Минобороны РФ и правительство Ростовской области. Фото: сайт правительства области.

В Ростове состоялся телемост с военнослужащими, участвующими в спецоперации в Херсонской области, и их родными. Время встречи было ограничено, но поговорить успели все, сообщается на сайте правительства региона.

Видеовстречу организовали Минобороны РФ и правительство Ростовской области.

- Личный состав успешно выполняет поставленные задачи, все вопросы, в том числе касающиеся медицинского, технического обеспечения, решаются, - отметил командир батальона Евгений Трикоз.

Он представил каждого из солдат. Для встречи с ними в импровизированную ростовскую студию приехали родственники из Ростова, Новочеркасска, Таганрога, Аксайского, Азовского, Кагальницкого, Неклиновского, Егорлыкского и Обливского районов.

В студии были матери, жены и дети. Встретиться с родным человеком принесли и совсем маленькую девочку. Малышке не исполнилось еще года, и с папой они не виделись семь месяцев.

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