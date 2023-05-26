В Ростове на Вавилова вспыхнул склад с пряжей

Выгорело уже 50 кв. метров
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Днем 26 мая в Ростове-на-Дону на улице Вавилова вспыхнул склад. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.
- Информация о возгорании на Вавилова, 60 поступила в 15:27. Горит складское помещение с пряжей на площади в 50 кв. метров, - прокомментировали в экстренном ведомстве.
На месте происшествия от РСЧС задействовали 58 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС 48 человек и 13 спецмашин.
Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», сейчас на улице Вавилова растянулся внушительный дорожный затор.
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