В Ростове на Вавилова вспыхнул склад с пряжей

Выгорело уже 50 кв. метров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 26 мая в Ростове-на-Дону на улице Вавилова вспыхнул склад. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.

- Информация о возгорании на Вавилова, 60 поступила в 15:27. Горит складское помещение с пряжей на площади в 50 кв. метров, - прокомментировали в экстренном ведомстве.

На месте происшествия от РСЧС задействовали 58 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС 48 человек и 13 спецмашин.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», сейчас на улице Вавилова растянулся внушительный дорожный затор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове Западный уже накрыл сильный дождь с градом

В скором времени его ожидают в центре города (подробности)