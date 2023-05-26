Площадь пожара на складе в Ростове-на-Дону увеличилась до 400 кв. метров

На месте происшествия сейчас работают экстренные службы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону на Вавилова, 60 пожар на складе распространился уже на 400 кв. метров. Обновленная информация поступила от пресс-службы донского управления МЧС.

- По уточненным данным, площадь горения составляет уже 400 кв. метров. Предварительно, полыхают стеллажи с пряжей. Есть угроза распространения пожара, - сообщили в ведомстве.

Напомним, пламя в складском помещении разгорелось сегодня, 26 мая. Вызов на место происшествия в экстренные службы поступил в 15:27. К тому моменту огнем было охвачено 50 кв. метров.

На месте происшествия сейчас от РСЧС задействовали 58 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС 48 человек и 13 спецмашин.

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