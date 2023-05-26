Из-за ливня Ростов сковали 10-балльные пробки

При этом практически без пробок оказались Александровка и Западный жилой массив. Фото: Яндекс. Карты

В пятницу, 26 мая, вечером Ростов из-за сильного ливня с грозой, градом и сильным ветром оказался скован 10-балльными пробками.

Самой проблемной оказалась улица Вавилова, где заторы растянулись в обе стороны по всей длине. Рядом с ней со стороны центра автомобили стали в пробках по улице Немировича-Данченко. Проблемы с проездом возникли по проспекту Михаила Нагибина.

Отметим, что в центре города самые большие заторы оказались на улицах Большой Садовой, Красноармейской, Максима Горького, Текучева и Варфоломеева. А также проспекты Буденновский и Красноармейский.

При этом практически без пробок оказались Александровка и Западный жилой массив, за исключением улицы Малиновского, где традиционно из-за отсутствия ливневки во время сильного дождя машины «плавают».

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