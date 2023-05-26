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НовостиОбщество26 мая 2023 14:52

В Ростове во время ливня дежурят 726 спасателей

На территории города задействованы 343 единицы спецтехники
Лейла МИРИШОВА
Дожди продлятся в городе почти все выходные

Дожди продлятся в городе почти все выходные

Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону во время ливня дежурят 726 спасателей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сити-менеджер города Алексей Логвиненко.

Сейчас в городе дежурят 726 спасателей и задействовано 343 единицы спецтехники. Они распределены на местах возможных подтоплений.

- К ликвидации последствий непогоды привлечено 90 человек, 29 единиц техники, - сообщил сити-менеджер.

На данный момент из-за сильного ветра упало восемь деревьев, подтоплено пять частных домов и подъезд одного МДК. К счастью, обошлось без пострадавших.

- Дал поручение службам ЖКХ районов провести обследование крыш многоквартирных домов на предмет их повреждения градом. С учетом нестабильный погоды есть вероятность повторения выпадения обильных осадков с градом и в других частях города, - добавил сити-менеджер.

Ростовчанам стоит по возможности оставаться дома и соблюдать необходимые меры безопасности.

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