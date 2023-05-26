Жителей Таганрога на выходных ждут дожди

Дожди продлятся все выходные Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге на выходных ожидаются дожди. Об этом сообщили на сайте Гисметео.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 27 мая, в приморском городке будет пасмурно и дождливо. Воздух в городе прогреется до +25 градусов, а к вечеру столбики термометров опустятся до +18. Порывы ветра в этот день достигнут пяти метров в секунду.

В воскресенье, 28 мая, в городе ожидается аналогичная погода. Днем температура составит +28 градусов, а вечером станет прохладнее до +18. Скорость ветра в этот день достигнет шести метров в секунду.

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