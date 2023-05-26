Открытое горение ликвидировали на складе с пряжей в Ростове-на-Дону

Пожар на Вавилова, 60 вспыхнул днем в пятницу. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

В Ростове на улице Вавилова, на территории склада с пряжей, ликвидировали открытое горение. Об этом вечером 26 мая сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.

- Ликвидацию открытого горения объявили в 18 часов. Огонь прошел 800 кв. метров, - рассказали в экстренном ведомстве.

К этому моменту угрозы распространения огня больше нет, но пожарные еще продолжают работу на месте происшествия. Всего к борьбе с возгоранием от РСЧС привлекли 70 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС России 55 человек и 16 единиц техники.

Напомним, пожар на Вавилова, 60 вспыхнул днем в пятницу. О возгорании спасатели узнали примерно в 15:27.

Добавим, ранее из-за пожара движение машин в районе на Вавилова, от Технологического до Радиаторного, временно ограничили.

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