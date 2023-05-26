В Ростове распространили фото и видео с полыхающим складом пряжи

Угроза распространения пожара сохраняется. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

Фотографии и видео с полыхающим в Ростове-на-Дону складом пряжи распространила пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.

Судя по съемке, сейчас экстренные службы заливают промышленную постройку. Пламя бушует внутри помещения, языки огня вырываются из дверей и окон. Идет черный дым.

Склад вспыхнул сегодня, 26 мая. По последним данным, на Вавилова, 60 огнем уже охвачено 800 кв. метров. При этом угроза распространения пожара сохраняется. Информация о возгорании в экстренную службу поступила около 15:27.

Ранее на месте происшествия увеличили количество сил и средств. Тушение ведут от РСЧС 70 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС России 55 человек и 16 единиц техники.

Пламя бушует внутри помещения. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

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