Огонь на складе в Ростове прошел уже 800 кв. метров

На месте происшествия увеличили количество сил и средств. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

В Ростове-на-Дону продолжает полыхать склад с пряжей. Огонь распространился к этому моменту на 800 кв. метров. На месте происшествия увеличили количество сил и средств, сообщает пресс-служба управления МЧС.

- Площадь возгорания составляет 800 кв метров. К тушению привлечены от РСЧС 70 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС России 55 человек и 16 единиц техники, - проинформировали в экстренном ведомстве.

Напомним, склад полыхает на улице Вавилова, 60. Ранее сообщалось, что пламя прошло 400 кв. метров. Сохраняется угроза распространения огня. Борьбу с горением ведут примерно с 15:27, в это время поступил вызов к пожарным.

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Сейчас объект тушат сотрудники экстренных служб (подробности)