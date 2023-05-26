Сити-менеджер Ростова поздравил местных предпринимателей с профессиональным праздником

Сити-менеджер Ростова-на-Дону поздравил предпринимателей города с профессиональным праздником. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Сити-менеджер Ростова-на-Дону поздравил предпринимателей города с профессиональным праздником. Об этом Алексей Логвиненко сообщил в своем Telegram-канале 26 мая.

По словам главы администрации, этот праздник посвящается тем людям, которые никогда не боятся рисковать и достигают своих целей.

- Широко известно, что наш город отличается традициями донского купечества, меценатства и особым предпринимательским духом! Эти традиции у нас сохраняются во многом в силу деятельности наших предпринимателей, - отметил сити-менеджер.

При непростых экономических условиях многие местные компании смогли адаптироваться и расширить бизнес. Сегодня в донской столице насчитывается около 70 тысяч объектов малого и среднего бизнеса.

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