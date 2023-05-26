В Ростове-на-Дону из-за ливня улица Таганрогская превратилась в реку

Дороги превратились в настоящие реки Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове из-за ливня улица Таганрогская превратилась в реку. Очевидцы опубликовали фотографии подтоплений в социальных сетях 26 мая.

На кадрах видно, как автомобили буквально плывут по проезжей части. Горожане в комментариях отметили, что уровень воды почти по колено. Из-за бурного потока воды пешеходы решили добираться до нужных мест другими путями.

Напомним, что 26 мая на донскую столицу обрушился град и ливни. Как сообщил сити-менеджер города Алексей Логвиненко, сейчас в городе дежурят 726 спасателей и задействовано 343 единицы спецтехники. К ликвидации последствий непогоды привлечено 90 человек, 29 единиц техники.

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(Подробности)