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НовостиПроисшествия26 мая 2023 17:39

В МЧС назвали предварительную причину пожара на складе пряжи в Ростове

Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров
Лейла МИРИШОВА
Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В донском управлении МЧС назвали предварительную причину пожара на складе пряжи в Ростове. Возгорание вспыхнуло 26 мая на улице Вавилова.

Предварительной причиной пожара стала аварийная работа проводки

Напомним, что пожар на Вавилова, 60 начался днем 26 мая. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. Пламя стремительно распространялось по территории склада. Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров. Ликвидировано открытое горение. Спасатели продолжают проливку конструкций.

На месте ЧП работают от РСЧС привлекли 70 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС России 55 человек и 16 единиц техники.

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Сохраняется угроза распространения огня

(Подробности)