В Ростове почти 70 спасателей тушат пожар на складе пряжи площадью 800 квадратных метров

По предварительным данным, горят стеллажи с пряжей. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
В Ростове-на-Дону тушат крупный пожар на складе пряжи. Возгорание произошло на улице Вавилова 26 мая.
Как рассказали в донском управлении МЧС, сообщение о пожаре поступило в 15.27. По предварительным данным, загорелись стеллажи с пряжей. На место выехали 70 спасателей и 23 единицы техники.
К тушению привлекли 23 единицы техники. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
За два часа огонь распространился на 800 квадратных метров. Сохраняется угроза распространения пожара.
Спасатели борются с огнем почти два часа. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
Из-за пожара перекрыли участок улицы Вавилова. Проезд временно недоступен между переулками Технологическим и Радиаторным.
Происшествие прокомментировал глава администрации Алексей Логвиненко.
- Огнеборцы сейчас принимают меры, чтобы не допустить распространения огня на трехэтажное административное здание рядом с горящим складом. Люди из офисных помещений эвакуированы, - написал сити-менеджер на официальной странице в соцсетях.
По словам Логвиненко, на место выехал его заместитель. Для тушения направлены два экипажа спасателей ГОиЧС и три цистерны с водой.
Позже в МЧС сообщили, что в 17.48 пожар локализовали. В 18.00 спасатели ликвидировали открытое горение.
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