В Ростове из-за сильного пожара на складе перекрыли проезд по улице Вавилова

Проезд перекрыт на участке от переулка Технологического до переулка Радиаторного. Фото: МЧС по Ростовской области.

В Ростове из-за сильного пожара, который охватил склад с пряжей, сотрудники Госавтоинспекции перекрыли проезд по улице Вавилова. Об этом сообщили в отделе пропаганды ведомства.

Отметим, что проезд перекрыт на участке от переулка Технологического до переулка Радиаторного.

Напомним, что на улице Вавилова, 60 огонь охватил 800 квадратных метров склада, где хранилась пряжа. Сообщение о возгорании поступило в 15.27. При этом была опасность распространения огня на соседние здания.

Сейчас из-за непрекращающегося ливня Ростов скован в 10-балльных пробках. На улицы города вывели дежурить 726 спасателей.

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