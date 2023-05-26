Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 мая 2023 11:02

Власти Ростовской области сообщили об отсутствии жертв и разрушений от сбитой ракеты под Морозовском

Данные о снаряде сейчас выясняют специалисты
Ангелина СКИБА
Обломки ракеты упали в поле

Обломки ракеты упали в поле

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области во время перехвата украинской ракеты никто не пострадал. Каких-либо повреждений инфраструктуры также не зафиксировали. Об этом сегодня, 26 мая, журналистам сообщила пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова.

- Обломки ракеты упали в поле, разрушений и пострадавших нет, - прокомментировала представитель главы региона.

Данные о снаряде сейчас выясняют специалисты.

Напомним, поздно вечером 25 мая ракету ликвидировали в районе Морозовска. Сначала местные жители в социальных сетях рассказали о «громком звуке, от которого затряслись окна». Буквально сразу после этого ситуацию в своем телеграм-канале разъяснил донской глава.

- В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету. Военные выполняют свою работу. Сохраняйте спокойствие, - написал в Telegram Василий Голубев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Ростовской области рассказал о защите региона в режиме ЧС

Вопросам безопасности на Дону уделяют особое внимание (подробности)