Власти Ростовской области сообщили об отсутствии жертв и разрушений от сбитой ракеты под Морозовском

Обломки ракеты упали в поле Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области во время перехвата украинской ракеты никто не пострадал. Каких-либо повреждений инфраструктуры также не зафиксировали. Об этом сегодня, 26 мая, журналистам сообщила пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова.

- Обломки ракеты упали в поле, разрушений и пострадавших нет, - прокомментировала представитель главы региона.

Данные о снаряде сейчас выясняют специалисты.

Напомним, поздно вечером 25 мая ракету ликвидировали в районе Морозовска. Сначала местные жители в социальных сетях рассказали о «громком звуке, от которого затряслись окна». Буквально сразу после этого ситуацию в своем телеграм-канале разъяснил донской глава.

- В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету. Военные выполняют свою работу. Сохраняйте спокойствие, - написал в Telegram Василий Голубев.

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