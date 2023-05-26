В Ростове полностью потушили пожар на складе с пряжей

Пожарные боролись с огнем на протяжении 2,5 часов. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону полностью потушили пожар на складе с пряжей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 26 мая на улице Вавилова.

Отметим, что склад загорелся около 15:30. Очевидцы сразу же вызвали на место ЧП пожарных. На место возгорания прибыли 70 спасателей и 23 пожарные машины. Огонь стремительно распространялся. За два часа пламя охватило порядка 800 квадратных метров.

Из-за сильного пожара перекрыли участок улицы Вавилова. Автомобилисты не могли проехать между переулками Радиаторным и Технологическим.

Полностью потушить пламя удалось только к 20:25 часам. Предварительной причиной пожара стала аварийная работа проводки. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Сохраняется угроза распространения огня

(Подробности)