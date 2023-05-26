В Каменском районе в ДТП с грузовиками пострадал 49-летний водитель

С травмами пострадавших доставили в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Каменском районе в аварии с грузовиками пострадал 49-летний водитель. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. ДТП произошло 26 мая около 15:30.

По предварительной информации ведомства, 49-етний водитель грузовика «Вольво» с прицепом в какой-то момент не справился с управлением. В результате он столкнулся с попутно движущимся «Камазом». Из-за чего вторая фура опрокинулась.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Вольво» получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ведомстве.

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