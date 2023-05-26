В Таганроге мужчина, передавший взятку бывшему главному архитектору, пойдет под суд

В отношении мужчины возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге будут судить 55-летнего мужчину, который передал взятку бывшему архитектору города. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области 26 мая.

По версии следствия, 21 октября прошлого года мужчина встретился с экс-архитектором в одном из местном заведении и отдал ему 500 тысяч рублей. За это вознаграждение тот должен был дать разрешение на ввод в эксплуатацию бизнес-центра. Вскоре их задержала полиция. В отношении 55-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве в крупном размере». Позже выяснилось, что он уже был судим.

Как сообщили в ведомстве, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении экс-архитектора также рассматривается Таганрогским городским судом.

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