В Ростовской области сотрудник ДПС пытался заработать на сломанном столбе, но лишился должности

Сотрудник ДПС вымогал 50 тысяч рублей у водителя из Батайска Фото: Мария ЛЕНЦ

В Батайске Ростовской области под следствие попал сотрудник полка ДПС. По данным городской прокуратуры, 28-летний Николай (имя изменено – прим. ред.), пытался совершить мошенничество, пользуясь служебным положением.

ПРИПУГНУЛ КРУГЛЕНЬКОЙ СУММОЙ

Как рассказал «КП – Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах, все произошло после одной из аварий, которую оформлял лейтенант.

В тот вечер горожанин не справился с управлением своего «ГАЗа» и протаранил бетонный столб. Оформлять аварию приехал Николай. Оценив обстановку, лейтенант подумал и решил не только выполнить свою работу, но и дополнительно подзаработать.

По словам собеседника издания, полицейский начал убеждать водителя в том, что у него будут большие материальные проблемы. Мол, поврежденный столб – имущество администрации, которая оценит материальный ущерб в 300 тысяч рублей.

Напугав водителя кругленькой суммой, сотрудник ДПС предложил помощь. Заявил, что у него есть связи с представителями муниципальной власти, и он готов решить проблему за 50 тысяч рублей.

ЗАДЕРЖАЛИ С ПОЛИЧНЫМ

На самом деле сотрудник ДПС мог выполнить обещание даже при большом желании. Видимо, понял это и водитель.

Автомобилист попросил два дня, чтобы собрать всю сумму. Сам же отправился с заявлением к сотрудникам управления собственной безопасности.

В назначенный день батайчанин пришел в кабинет к полицейскому и передал конверт с наличными. Как только лейтенант взял деньги, его задержали коллеги из управления.

Николай не стал отпираться. Признался, что просто хотел денег, поэтому и решил нарушить закон.

В итоге мужчина лишился работы и попал под следствие. Как сообщила помощник прокурора Батайска Наталья Суворова, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Сейчас все обстоятельства рассматриваются в суде. Если вина экс-полицейского будет доказана, может сесть в тюрьму на срок до шести лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вначале подумала, что это фейерверк»: свидетели рассказали о смертельной потасовке на улице Мечникова в Ростове

В Ростове на улице Мечникова неизвестный смертельно ранил ножом 20-летнего мужчину (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Думал, я не заплачу за железяку?»: В Ростовской области водитель из-за конфликта на дороге убил отца троих детей

После мелкого ДТП в Батайске один водитель убил другого, разбил топором его машину и получил 7,7 лет тюрьмы (подробнее)