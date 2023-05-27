В Новочеркасске будут судить хулигана, залившего краской баннеры с участниками СВО

Материалы дела рассмотрят в Новочеркасском городском суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новочеркасске будут судить предполагаемого хулигана, залившего краской баннеры с участниками специальной операции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

По данным инстанции, подозреваемого и его знакомого (дело которого вынесли в отдельное производство) задержали после того, как были залиты изображения с бойцами СВО в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Аксайском районе. В указанных территориях вандалы побывали с 9 по 18 сентября 2022 года.

Предполагается, что нарушители приезжали на машине, бросали в плакаты свертки с краской, а потом сбегали.

- Подсудимый ответит перед законом по части 2 статьи 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан»). Если вину задержанного подтвердят, ему могут выписать штраф на сумму от 300 тысяч до 1 млн рублей. Максимальная мера - до 7 лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе судов региона.

Слушания по этому делу в Новочеркасском городском суде назначили на 31 мая 2023 года.

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