В Ростове-на-Дону хирурги спасли жизнь пациенту, удалив 15-сантиметровую кисту

Операцию провели сразу, но на восстановление потребовалось время Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону хирурги городской БСМП спасли жизнь 33-летнему пациенту, который поступил с сильными болями и кистой в 15 см. Операцию провели сразу, но на лечение и восстановление ушло около месяца, рассказали в группе VK Минздрава Ростовской области.

Мужчина сначала сам пытался лечиться, пользуясь домашней аптечкой, но ему ничего не помогало. В больницу житель Дона попал уже в тяжелом состоянии. После этого он пожаловался врачам, что уже давно не может нормально есть - каждый прием пищи оборачивался тошнотой и мучениями.

- У пациента выявилось гнойное образование в виде большой кисты свыше 15 см. Провели сложную полостную операцию, убрали отмершие участки поджелудочной железы и окружающих ее тканей. Потом поставили дренажные системы и провели промывания, - рассказал заведующий отделением гнойной хирургии ГБУ РО «ГБСМП» в Ростова-на-Дону Андрей Давыденко.

Спустя месяц после борьбы с заболеванием пациент чувствует себя хорошо и благодарит донских медиков.

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