На набережной Ростова-на-Дону состоятся мероприятия, посвященные Дню пограничника

Ветераны и действующие сотрудники погранвойск отметят профессиональный праздник Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

27 и 28 мая на набережной Ростова состоятся мероприятия, посвященные Дню пограничника. Стражи границы - ветераны и действующие сотрудники войск - соберутся около памятника на улице Береговой.

В субботу, в 18 часов, вблизи мемориала «Пограничникам всех поколений» проведут ритуал боевого расчета. Также на реке Дон можно будет увидеть два пограничных катера.

В воскресенье на том же месте планируются митинг и концерт. Акцию организуют представители общественной организации ветеранов пограничной службы «Граница».

Напомним, в преддверии профессионального праздника донских пограничников удостоили знаков губернатора «За ратную службу» и благодарственных писем.

По данным властей, с октября 2022 года граница в пределах Ростовской области стала административной, но служба пограничников продолжается.

Только за прошлый год специалисты задержали 39 нарушителей госграницы и 250 нарушителей режима границы. На морском направлении изъяли 60 км сетей, более 5 тонн незаконно добытых биоресурсов, 20 плавсредств.

- Жители Дона высоко ценят вклад воинов-пограничников в обеспечение территориальной целостности России, защиту ее рубежей и сохранение стабильности в регионе. Это пример честного служения Отечеству и образцового выполнения профессионального долга, - отметил заместитель губернатора Вадим Артемов.

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