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НовостиОбщество27 мая 2023 9:14

Еще 13 жителей Ростова-на-Дону попросили о помощи после разгула стихии

В донской столице все еще сохраняется штормовое предупреждение
Ангелина СКИБА
До конца суток в городе снова могут пройти сильные дожди

До конца суток в городе снова могут пройти сильные дожди

Фото: Евгения ГУСЕВА

С утра 27 мая в диспетчерскую службу от жителей Ростова-на-Дону поступило еще 13 звонков с просьбами о помощи, сообщил в Telegram сити-менеджер Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, шесть человек сообщили, что необходимо откачать воду с территорий частных домов, пятеро пожаловались на падения деревьев, еще двое - на состояние ливневой канализации.

- Спасатели уже выехали для оказания помощи, - написал Алексей Логвиненко.

При этом управленец добавил, что до конца суток 27 мая в городе сохраняется штормовое предупреждение. С 13 до 17 часов снова могут пройти сильные дожди с градом.

- Прошу ростовчан соблюдать меры безопасности. Ситуацию продолжаю держать на контроле, - подчеркнул глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

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