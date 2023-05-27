В Ростове во время ливня с градом подтопило 13 территорий, рухнуло несколько деревьев

Последствия стихии ликвидировали 726 человек, было задействовано 343 единицы техники Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во время ливня с градом, который прошел 26 мая, от жителей Ростова-на-Дону в службу «112» поступило 23 вызова. В 13-ти случаях люди жаловались на подтопления, в 10-ти - на рухнувшие деревья и упавшие ветки, рассказал в своем телеграм-канале глава городской администрации Алексей Логвиненко.

- К утру 27 мая полностью ликвидировали последствия всех 23 происшествий. С территорий и домовладений спасатели откачали 1340 куб. литров воды. Вчера в нашем городе выпало более 20 мм осадков, - написал Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер уточнил, что в работе по откачке дождевых потоков были задействованы специалисты управления по делам ГО и ЧС, аварийные бригады районных администраций и коммунальщики.

- Дополнительно силами 11 бригад подрядных и подведомственных департаменту автодорог организаций проводилась расчистка ливнеприемников от мусора. Обеспечивалась работа насосных станций перекачки ливневых сточных и дренажных вод, в том числе на Привокзальной площади и в 51 военном городке, - сообщил Алексей Логвиненко.

Всего последствия стихии ликвидировали 726 человек, использовали 343 единицы техники.

Добавим, во время непогоды в 18 опасных местах, наиболее подверженных затоплению, дежурили 8 расчетов спасателей и аварийные бригады районных администраций.

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