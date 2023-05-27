В Ростове-на-Дону предложили снести Парамоновские склады

На месте Парамоновских складов предлагают создать музей с летним театром Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парамоновские склады в Ростове-на-Дону нужно снести. Такое заявление в интервью газете «Молот» озвучил член совета при комитете по охране памятников культуры региона Александр Сушков.

- Все эти здания, однозначно, будут сноситься, потому что стены не несут уже ничего, а реставрация стоит больших денег. Вариант один: снести и затем восстановить облик складов, - прокомментировал Александр Сушков.

Точку зрения эксперта поддержали также в Союзе архитекторов России.

- Здание в месте массовых купаний очень сильно пострадало. Для города преступно не иметь возможности извлечь выгоду из этой исторической постройки, - отметил представитель Союза архитекторов РФ Андрей Дойницын.

Специалист уверен, что на месте знаменитых Парамоновских складов можно создать музей с летним театром.

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