Массовые отключения электричества ожидаются в Ростове-на-Дону с 29 мая до 5 июня

Энергетики временно обесточат дома в разных районах донской столицы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение электричества в Ростове-на-Дону планируют в период с 29 мая до 5 июня 2023 года. Об этом предупреждает компания «Донэнерго». Подробный график опубликовали на сайте ресурсоснабжающей компании.

29 мая:

Мечникова, 81/3, Школьная, 18-28, 15-29, Горсоветская, 70-88, 77-79, Клавишный, 5-13, 20-26, Татарская, 22-50, 19-47, Дербентский, 1-11, 2-14, 1-ая Киргизская, 114-124, 85-89, 2-ая Киргизская, 84, 85, Суржский, 1-31, 2-36;

30 мая:

Школьная, 11-13, 40-я Линия, 60-84, 17-41, Тюхряева, 56-66, 61-77, Клавишный, 2-12, Агрономический, 2-26, 1-19, Стачки, 197, 199, 199/2, 199/3;

31 мая:

Миронова, 2 А, 2 В, 2 Г, 2 Д, 2 Е, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, Петрашевского, 16-32, 65-83, Стачки, 201А, 201 В, 201-207, 199/1, Зорге, 8-12, Зорге, 6, 6/1, 8/2, 4 б, Королева, 10, 10/1, 10/3, 10/4, 12, Добровольского, 24, 24/1, 26, 28, 30;

1 июня:

Миронова, 8 А, 12, 12/1, 12/2, 12 Б, 12 Г, 14, 14 А, 14 Г, Думенко, 7/9, Мадояна, 205, Доватора, 135, 153, Объединения, 77, 84, Чудная, 9, 10 , 39, 14, Пацаева, 1, 3, 5, 6/1, 8, 12, Борко, 3, 3/1, 3/2, Яблоневый, 2;

2 июня:

Сарьяна, 75-105, Кирилловский, 1-9, 2-38, 41-я линия, 20-28, 17-23, 45-я линия, 13-39, 40-54, Подтелкова, 33-51, Сухумский, 2, 18, Таврическая, 2-20, 1-31, Джамбульский 13, 17 А, 18-22, 22 А, Пермская, 3-43, 2-46, Мечникова, 43;

5 июня:

Подтелкова, 39-51, Сухумский, 2-18, Мечникова, 43, Подтелкова, 51.

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