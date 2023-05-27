Подачу горячей воды ограничат в домах жителей Северного, Темерника и центра Ростова-на-Дону

Восстановление водоснабжения планируют начать с 19 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 13 июня по 2 июля в домах некоторых жителей Ростова-на-Дону отключат горячую воду. Это сделают в связи с гидравлическими испытаниями коммуникаций и временной остановкой котельных № 3 и 4, предупреждает компания «Ростовские тепловые сети».

Горячей воды не будет:

В центре Ростова в границах: Набережная - Сиверса - Пушкинская - Соколова - Текучева - проспект Театральный - Шолохова - 22 и 21 линии.

Горячее водоснабжение сниженными параметрами планируют подавать:

На Северном: Капустина - Пацаева - бульвар Комарова - Стартовая - Планетная - Орбитальная - Каракумская - Королева - Космонавтов - Волкова;

В районе «Темерник»: Лелюшенко - Миронова - Думенко;

В районе Ленина: Нансена - Ахтарский - Текучева - Мечникова - Стадионная - Шеболдаева - Ленина - Профинтерна - Ярослава Галана - Ларина - Погодина - Нариманова - Нагибина - Новаторов - Врубовая - Актюбинский.

- Температура воды на Северном, в районе «Темерник» и в районе Ленина будет снижена до 35 градусов. Такая температура не представляет угрозы для жизни и здоровья граждан, - подчеркнули в «РТС».

Восстановление водоснабжения планируют начать с 19 июня. Однако, если к этому моменту обнаружат дефекты, подключение отдельных улиц будут выполнять «по мере устранения повреждений».

Жителям донской столицы напоминают: во время гидравлических испытаний могут происходить течи, размывы грунта и порывы коммуникаций. К таким местам нельзя подходить. Нужно сразу же сообщать о случившемся в диспетчерскую службу.

АЛЛО!

Сообщать о порывах нужно по номерам (863) 234-89-44 или «05»

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