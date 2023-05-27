Экс-главу Ростовского облсуда, предварительно, подозревают в семи эпизодах взяток

ВККС рассмотрела представление председателя СК России Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону экс-главу Ростовского областного суда Елену Золотареву подозревают в семи эпизодах взяток. Об этом со ссылкой на информацию Всероссийской квалификационной коллегии судей (ВККС) сообщает ТАСС.

- ВККС рассмотрела представление председателя СК России о даче согласия на возбуждение уголовного дела по части 6 статьи 290 (четыре эпизода), пункта «а», «в» части 5 статьи 290 (два эпизода), а также пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взяток в крупном и особо крупном размере), - прокомментировали журналистам.

По данным ТАСС, разбирательство, которое еще не начали в отношении специалиста, в правоохранительных органах якобы связывают с «уголовным преследованием начальника управления судебного департамента Ростовской области», которого ранее задержали сотрудники ФСБ.

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