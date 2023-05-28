В СНТ под Таганрогом произошел крупный пожар

Коммунальщики также промыли трубопроводы Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Неклиновском районе Ростовской области произошел крупный пожар. ЧП случилось утром 27 мая в селе Бессергеновка, недалеко от Таганрога. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Около 9 часов загорелась хозяйственная постройка на улице Абрикосовой в СНТ «Мелиоратор». Огонь в считанные минуты распространялся по помещению. Очевидцы вызвали спасателей. На место направили девять человек на трех автоцистернах. Огонь охватил порядка 60 квадратных метров хозпостройки.

Полностью потушить пожар удалось через полчаса. К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Причина возгорания пока неизвестна.

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(Подробности)