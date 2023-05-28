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НовостиОбщество28 мая 2023 10:02

В Ростове из ливневок за сутки достали около 40 тонн мусора

Коммунальщики также промыли трубопроводы
Лейла МИРИШОВА
Коммунальщики расчистили семь люков ливневой канализации.

Коммунальщики расчистили семь люков ливневой канализации.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону за сутки из ливневок достали около 40 тонн мусора. Об этом сообщили на сайте городской администрации 27 мая.

По информации ведомства, специалисты обследовали почти 500 дождеприемников системы ливневой канализации, из которых очистили больше 200. Также коммунальщики расчистили семь люков ливневой канализации.

За время работ вынесли около 40 тонн мусора. Как уточнили в администрации города, заиленность трубопроводов составляла от 30 до 100%.

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