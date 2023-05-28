После заседания ВКСС стало известно, в чем подозревают экс-председателя Ростовского облсуда и ее заместителя

Квалифколлегия дала согласие на возбуждение дела в отношении судей Фото: Артем КИЛЬКИН

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрела представление председателя следственного комитета о даче согласия на возбуждение дела в отношении экс-председателя Ростовского облсуда и ее заместителя. Об этом сообщает Pravo.ru.

По данным издания, бывшего председателя подозревают в том, что она якобы за вознаграждение влияла на коллег, добиваясь от них нужных решений. На заседании также прозвучала версия следствия о том, что в 2022 году заместитель предложила экс-председателю 10 млн рублей за «нужное» решение. Та, согласно озвученной информации, согласилась и повлияла на судей.

На заседании присутствовали представители подозреваемых. По их словам, обстоятельства квалифицированы неверно, представленных следствием данных недостаточно.

ВКСС дала согласие на поступившее представление.

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(Подробности)