Правительство РФ объявило благодарность губернатору Ростовской области

В Ростовской области оказывается вся необходимая помощь военным, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО. Фото: пресс-служба губернатора региона

Правительство России объявило благодарность губернатору Ростовской области Василию Голубеву. Соответствующая информация появилась на сайте правовой информации.

В документе №1339 указано, что глава донского региона отмечен за заслуги в содействии по укреплению государственной безопасности России.

Отметим, что в Ростовской области оказывается вся необходимая помощь военным, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО. Так, бойцы могут получить бесплатную юридическую помощь и другую необходимую поддержку.

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