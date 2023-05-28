«Нас спасла Богородица»: беременная мать с семью детьми сбежала из Мариуполя с одной иконой в руках

Анастасия бежала из Мариуполя, когда носила под сердцем восьмого ребенка Фото: Олег АДАМОВИЧ

Анастасии 32 года, казалось бы, молодая женщина, но за ее плечами столько опыта, что многим даже и снилось.

- Я уже ничего не боюсь в этой жизни, потому что видела ад, - говорит она.

«ВЫЖИЛИ, НО ОСТАЛИСЬ БЕЗ КРЫШИ ПОД ГОЛОВОЙ»

До 2022 года она жила в Мариуполе, занималась домом и детьми. Гражданский муж работал в торговле. Семья жила в частном доме и не знала горя. А потом украинские националисты начали стрелять по мирным кварталам. Те дни на тот момент Анастасия, ожидавшая на свет появление восьмого ребенка, не забудет никогда.

- Во время «прилетов» прятались в подвале во дворе. А 2 марта прошлого года два снаряда угодили в наш дом. Мы выжили, но остались без крыши над головой, - рассказывает «КП-Ростов-на-Дону» Анастасия.

После этого семья с соседями пошли на один из заводов. Там, в подвале предприятия, нашли укрытие и десятки других мариупольцев. В этом погребе Анастасия, ее семеро детей и супруг провели 24 дня.

- Когда не стреляли, муж ходил за водой, приносил продукты, которые удавалось найти. На наших глазах снаряд угодил в одну семью. Осколки убили отца и посекли сына. А однажды рядом с пожилым мужчиной разорвался снаряд. Он умер от сердечного приступа. Его похоронили где-то на улице, - рассказывает многодетная мама.

«НАС СПАСЛА БОГОРОДИЦА»

И вот, просидев 24 дня в подвале завода, семья решила бежать.

- Было уже все равно, подорвемся мы на мине или нет. Просто больше уже не могли находиться в сыром помещении, без связи, без еды. Вокруг лишь взрывы и руины. От местных узнали, что в паре часов ходьбы есть автобусы для беженцев. Помолились и отправились в путь, - говорит Анастасия.

Кстати, то, что она, дети и муж остались живы, женщина называет Божьим промыслом:

- Мы, когда бежали из разрушенного дома, взяли лишь документы и икону Пресвятой Богородицы. И вот, когда покидали завод, в руках несли ее лик. И вы представляете, по дороге детвора предложила сделать привал. А у меня что-то екнуло в груди. Я не захотела останавливаться в этом месте. Мы прошли метров четыреста, и тут за нашими спинами прогремел взрыв. На тот участок, где девчонки предлагали отдохнуть, упал снаряд. Я уверена, что нас спасла Богородица. Теперь эта икона всегда с нами.

«ГЛАВНОЕ - ВСЕ ЖИВЫ»

Так мариупольцы добрались до места, откуда вывозили людей.

- Дальше нас отвезли на Донбасс. Поместили в больницу, так как у меня была угроза выкидыша, а детей тошнило. А потом, когда мы поздоровели, поехали в Ростов. Мы с самого начала знали, что хотим в этот город, и что останемся в нем навсегда.

И вот прошел год. В донской столице Анастасия родила младшего сынишку. Семья до сих пор живет в пункте временного размещения граждан, который расположен в одной из гостиниц.

Старшие ходят в школу, а младшие – в детский сад. Супруг подрабатывает, без дела не сидит. Но с деньгами, вздыхает Настя, все равно туго.

- Вы не подумайте, что я жалуюсь. Ни в коем разе. Главное, что все живы и здоровы, - улыбается многодетная мама.

Анастасия призналась, что больше всего на свете мечтает о своем доме:

- Морально не просто понимать, что своего угла нет. Надеюсь, наша мечта воплотиться в жизнь.

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