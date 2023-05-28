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НовостиОбщество28 мая 2023 12:44

В Ростове устранили последствия мощного ливня

Аварийные службы откачали воду на десятках подтопленных дорог
Лейла МИРИШОВА
Аварийные службы откачали воду на десятках подтопленных дорог

Аварийные службы откачали воду на десятках подтопленных дорог

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове устранили последствия ливня по заявкам, поступившим в единую дежурную диспетчерскую службу. Об этом сообщили в городской администрации.

Всего в период с 26 по 27 мая в ЕДДС зафиксировали 40 обращений. Из низ 24 - о подтоплении дорог и частных домов; 16 - об упавших во время непогоды деревьях и крупных ветках.

Аварийные ситуации устраняли спасатели ГО и ЧС донской столицы, а также подрядные и подведомственные бригады департамента автодорог, коммунальщики, формирования ресурсоснабжающих организаций. Ежедневно в работе задействовали более 700 человек и почти 350 единиц спецтехники. По данным на утро 28 мая, после дождя откачали порядка 4,7 тысяч кубометров воды.

К счастью, массовых нарушений систем жизнеобеспечения населения удалось избежать. Несмотря на солнечную теплую погоду, аварийные службы Ростова продолжают работать в режиме повышенной готовности.

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