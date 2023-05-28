В Ростове устранили последствия мощного ливня

Аварийные службы откачали воду на десятках подтопленных дорог Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове устранили последствия ливня по заявкам, поступившим в единую дежурную диспетчерскую службу. Об этом сообщили в городской администрации.

Всего в период с 26 по 27 мая в ЕДДС зафиксировали 40 обращений. Из низ 24 - о подтоплении дорог и частных домов; 16 - об упавших во время непогоды деревьях и крупных ветках.

Аварийные ситуации устраняли спасатели ГО и ЧС донской столицы, а также подрядные и подведомственные бригады департамента автодорог, коммунальщики, формирования ресурсоснабжающих организаций. Ежедневно в работе задействовали более 700 человек и почти 350 единиц спецтехники. По данным на утро 28 мая, после дождя откачали порядка 4,7 тысяч кубометров воды.

К счастью, массовых нарушений систем жизнеобеспечения населения удалось избежать. Несмотря на солнечную теплую погоду, аварийные службы Ростова продолжают работать в режиме повышенной готовности.

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