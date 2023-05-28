Телерадиосигнал в Ростовской области пропадет на несколько суток

Жители нескольких районов не смогут смотреть телевизор с 29 мая до 1 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области на несколько дней пропадет телерадиосигнал. Информация об этом опубликована на сайте РТРС.

С 9 часов 29 мая сигнала не будет в селах Дубовском и Присальском (Дубовский район). Местным жителям придется сидеть без радио и ТВ до 17 часов. В этот же день с 11 до 17 часов пропадет сигнал в слободе Дегтево (Миллеровский район) и станице Обливской (Обливский район).

На следующий день, 30 мая, из-за работ вещание прервется в хуторе Крюкове (Куйбышевский район). Телерадиосигнала не будет с 10 до 16 часов. В слободе Поповке (Кашарский район) – с 11 до 19 часов. А в поселке Чертково (Чертковский район) – с 11 до 17 часов.

С 9 до 17 часов 30 и 31 мая без любимых телепередач останутся жители поселка Чирского (Советский район). На территории хутора Керчика-Савроре (Октябрьский район) сигнала не будет 1 июня. Аналогичная ситуация в селе Анастасиевке (Матвеево-Курганский район). Там вещание прервется с 10 до 16 часов.

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