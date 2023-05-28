Игроки ФК "Ростов" выступят на матче с "Ахматом" в необычных футболках

Футболисты наденут поло с именами болельщиков. Фото: ФК "Ростов"

Игроки футбольного клуба "Ростов" выйдут на поле в матче с "Ахматом" в необычных поло. Об этом "желто-синие" сообщили на своей странице в социальных сетях.

Игра с грозненским ФК состоится в 19 часов 28 мая на домашней арене ростовчан. Для донских спортсменов этот матч - финальный в сезоне.

Вместо привычной формы ростовские футболисты наденут особенные поло. На них нанесли имена и фамилии болельщиков, которые приобрели билеты или абонементы и посетили все домашние матчи чемпионата в сезоне-2022/2023.

- Мы ценим и благодарим вас за поддержку родного клуба! — заявили в «Ростове».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что случилось в Ростове после встречи 30-го тура РПЛ 16 мая

Матч "Ростов" - "Краснодар" 16 мая: хозяева проиграли на своем поле

(Подробности)