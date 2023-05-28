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НовостиОбщество28 мая 2023 16:15

Игроки ФК "Ростов" выступят на матче с "Ахматом" в необычных футболках

Футболисты наденут поло с именами болельщиков
Лейла МИРИШОВА
Футболисты наденут поло с именами болельщиков. Фото: ФК "Ростов"

Футболисты наденут поло с именами болельщиков. Фото: ФК "Ростов"

Игроки футбольного клуба "Ростов" выйдут на поле в матче с "Ахматом" в необычных поло. Об этом "желто-синие" сообщили на своей странице в социальных сетях.

Игра с грозненским ФК состоится в 19 часов 28 мая на домашней арене ростовчан. Для донских спортсменов этот матч - финальный в сезоне.

Вместо привычной формы ростовские футболисты наденут особенные поло. На них нанесли имена и фамилии болельщиков, которые приобрели билеты или абонементы и посетили все домашние матчи чемпионата в сезоне-2022/2023.

- Мы ценим и благодарим вас за поддержку родного клуба! — заявили в «Ростове».

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