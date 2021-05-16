Матч "Ростов" - "Краснодар" 16 мая: что было после встречи 30-го тура РПЛ

Фото: ФК "Ростов"

Сегодня, 16 мая состоялся матч "Ростов" - "Краснодар", который закончился поражением хозяев. Игра завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей. Матч, как и предсказывали, получился ярким и насыщенным. Было много опасных моментов и голов. Вот только все мячи забили игроки "Краснодара", как в чужие, так и в свои ворота.

С самого начала встречи было понятно, что обе команды вышли побеждать. Накал страстей и уже спустя 10 минут игры судья показал две желтые карточки. Сначала опасные моменты создавал только "Ростов". Подвела, как обычно, реализация. В футболе говорят: не забиваешь ты - забивают тебе. Так и произошло. На последних минутах встречи "Краснодар" открыл счет.

После перерыва болельщики снова увидели уже привычную картину: "Ростов" пошел вперед, держал мяч, создавал моменты, но не мог забить. Хозяевам помогли кубанцы, когда Газинский головой перебросил своего вратаря и забил автогол. Счет на табло выровнялся.

Чуть позже ростовчане сдали позиции, допустили проход нападающего в свою штрафную, откуда он поразил ворота дончан. Под конец встречи Кайо длинным ударом увеличил разрыв в счете. В итоге матч закончился уверенной победой "Краснодара" - 1:3.

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