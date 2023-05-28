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НовостиПроисшествия28 мая 2023 16:38

Неизвестный на «Ауди» устроил ДТП в центре Ростова и скрылся с места аварии

Правоохранители разыскивают нарушителя по всему городу
Лейла МИРИШОВА
От сильного удара легковушку отбросило на припаркованный «Дэу Нексия».

От сильного удара легковушку отбросило на припаркованный «Дэу Нексия».

Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону неизвестный устроил ДТП и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

По предварительной информации, авария произошла ранним утром 28 мая в центре города. Около 5 часов машина «Ауди» на полном ходу врезалась в столб на Богатяновском спуске, 8/55. От сильного удара легковушку отбросило на припаркованный «Дэу Нексия».

Вызывать инспекторов ДПС и другие спецслужбы автомобилист не стал. Он тут же скрылся с места ДТП.

Правоохранители разыскивают водителя иномарки, устроившего аварию.

АЛЛО!

Если вы были свидетелем ДТП, сообщите по номерам: (863)249-34-04, 249-35-16 или 102.

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