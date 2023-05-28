Через Ростов начали курсировать новые поезда из Москвы в Крым

Поезда начали курсировать с 26 мая. Фото: Иван МАКЕЕВ

Через Ростов-на-Дону с 26 мая начали курсировать новые поезда из Москвы в Крым. Об этом сообщается на сайте перевозчика «Гранд Сервис Эксперсс».

Поезд № 160/159 Москва — Керчь в настоящее время отправляется по датам. С 19 июня по 30 сентября состав будет курсировать ежедневно. Поезд 159/160 с обратным отправлением будет ходить в отдельные дни, с 20 по 1 октября — в ежедневном режиме.

Отмечается, что составы поездов будут состоять из новых купейных вагонов. В каждом купе оборудованы два нижних трансформируемых места, две верхние полки и столик, у которого складывается боковые панели.

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