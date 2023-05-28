ФК «Ростов» обыграл «Ахмат» со счетом 3:2 в матче РПЛ

Донская команда заняла 4 место в турнирной таблице. Фото: ФК "Ростов"

ФК «Ростов» выиграл команду «Ахмат» в матче РПЛ. Об этом сообщили на официальной странице донской команды 28 мая.

Игра завершилась со счетом 3:2. С первых минут матча игроки ФК «Ростов» атаковали ворота противника. Два раз оформил гол игрок «желто-синих» Егор Голенкой. Третий гол под конец матча забил Данила Прохин. Команда противника смогла забить в ворота донских футболистов только два гола.

Отметим, что «Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице.

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